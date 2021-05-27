Su kuyusunda ceset bulunması ile ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da 26 yaşındaki gencin su kuyusunda bulunan cesedi ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bir kayısı bahçesi içerisindeki su kuyusunda ceset bulunduktan sonra gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı. Battalgazi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Yunus Akan'dan bir süre haber alamayan yakınlarının polise yaptığı başvuru sonrası başlatılan çalışmalarda, kayıp şahsın son olarak irtibatta oldukları kişilerin de ifadelerine baş vurulmuş yapılan incelemelerde Akan'ın son olarak görüldüğü Hekimhan ilçesinde aramaları yoğunlaştırmış, Güzelyurt Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde yapılan aramalarda kayıp şahsın cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla gencin cesedi kuyudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış, olayla ilgili ise 2 kişi gözaltına alınmıştı. - MALATYA