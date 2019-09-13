Son Dakika Haberleri: Su kuyusunda düşen yaşlı adam öldü
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Su kuyusunda düşen yaşlı adam öldü

27 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Su kuyusunda düşen yaşlı adam öldü, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Kayrakaltı Mahallesi'nde Lütfü Deligöz (72), zaman zaman bahçesini sulamak için kullandığı su kuyusuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deligöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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