Su kuyusunda düşen yaşlı adam öldü
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Manisa'nın Soma ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Manisa'nın Soma ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Kayrakaltı Mahallesi'nde Lütfü Deligöz (72), zaman zaman bahçesini sulamak için kullandığı su kuyusuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deligöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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