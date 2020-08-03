Su kuyusunda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika

Su kuyusunda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusu açmak isteyen baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusu açmak isteyen baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozcalar Mahallesi'nde, su kuyusu açmak için kazı yapan Haluk Karahan'a yardım etmek amacıyla oğlu Ömer Karahan, karısı Havva Karahan ve kardeşi Sefa Karahan geldi.

Su kuyusundan 4 kişinin çıkamadığını gören çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, hayatlarını kaybettiği belirlenen 4 kişiyi su kuyusundan itfaiyenin vinciyle çıkardı.

Haluk, oğlu Ömer, karısı Havva ve kardeşi Sefa Karahan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Su kuyusunda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

Ömer Karahan, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 08:54

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su kuyusunda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika
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