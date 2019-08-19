Son Dakika Haberleri: Su kuyusunda mahsur kalan anne ayı ve 2 yavrusu 1 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı
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Su kuyusunda mahsur kalan anne ayı ve 2 yavrusu 1 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı

42 dakika önce

Su kuyusunda mahsur kalan anne ayı ve 2 yavrusu 1 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yemek aramak için girdikleri su kuyusunda mahsur kalan anne ayı ve 2 yavrusu ekipler tarafından yapılan 1 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı.

Su kuyusunda mahsur kalan anne ayı ve 2 yavrusu 1 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yemek aramak için girdikleri su kuyusunda mahsur kalan anne ayı ve 2 yavrusu ekipler tarafından yapılan 1 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kırsal Heceler Mahallesi'ndeki Ahmet Çelik'e ait zeytin bahçesine yiyecek aramak için inen anne ayı ve 2 yavrusu, kullanılmayan su kuyusuna girince bir daha yukarıya çıkamadı. Sabah zeytin bahçesine gelen Çelik; anne ve 2 yavru ayıyı su kuyusunda görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayıların yanına yaklaşamayınca durum Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere bildirildi. Ayıların su kuyusundan çıkarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelen veteriner hekimler anne ayıyı iki farklı açıdan attıkları 4 adet uyuşturucu iğne ile bayıltıp kuyunun içine indirilen demir kafese koydular. Bayıltılmayan yavru ayılar ise file bezler ile yakalanarak annelerinin yanına konuldu. İtfaiye ekiplerine ait vinçle yukarıya çekilen demir kafes Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı araca bindirilerek rehabilitasyon merkezine götürüldü. Ayıların yapılan kontrolün ardından doğal ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.
Bursa, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:27 Kaynak: İHA
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