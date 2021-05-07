Su kuyusunda mahsur kalan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Su kuyusunda mahsur kalan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan iki köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Cemal Caymaz Mahallesi'nde bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 metre derinliği bulunan su kuyusunda mahsur kalan iki köpeği kısa sürede çıkartarak kurtardı. Durumları iyi olan köpekler doğaya salınıverdi.