Su kuyusunda mahsur kalan tilki yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yarası olmadığı anlaşılan tilki, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun bir file yardımıyla, yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu tilkiyi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde vatandaşlar, ses gelen su kuyusunda, tilki yavrusu olduğunu fark etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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