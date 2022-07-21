SU KUYUSUNDA TOPRAK ALTINDA KALDI - Son Dakika
Üye Girişi

SU KUYUSUNDA TOPRAK ALTINDA KALDI

21.07.2022 11:01

BARTIN'ın Akıncılar köyünde su kuyusu için kazılan çukura giren Yaşar Ay'ın (45) üzerine toprak yığını düştü.

BARTIN'ın Akıncılar köyünde su kuyusu için kazılan çukura giren Yaşar Ay'ın (45) üzerine toprak yığını düştü. Toprak altından çıkarılan Yaşar Ay tedavi altına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Akıncılar köyünde meydana geldi. Köydeki bir evin önündeki yaklaşık 3 metrelik su kuyusuna inerek boruyu bağlamaya çalışan Yaşar Ay'ın üzerine kuyunun etrafındaki toprak yığını düştü. Toprak altında kalan Ay'ı görenler yardıma koşarak, üzerindeki toprağı atarak, nefes almasını sağladı. Haber verilmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, Yaşar Ay'ın üstündeki toprağı kaldırdı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü Ordu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü Milli su altı sporcusu Derin Toparlak'tan Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya Milli su altı sporcusu Derin Toparlak'tan Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya
Kaynak: DHA

Akıncılar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SU KUYUSUNDA TOPRAK ALTINDA KALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: SU KUYUSUNDA TOPRAK ALTINDA KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement