BARTIN'ın Akıncılar köyünde su kuyusu için kazılan çukura giren Yaşar Ay'ın (45) üzerine toprak yığını düştü. Toprak altından çıkarılan Yaşar Ay tedavi altına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Akıncılar köyünde meydana geldi. Köydeki bir evin önündeki yaklaşık 3 metrelik su kuyusuna inerek boruyu bağlamaya çalışan Yaşar Ay'ın üzerine kuyunun etrafındaki toprak yığını düştü. Toprak altında kalan Ay'ı görenler yardıma koşarak, üzerindeki toprağı atarak, nefes almasını sağladı. Haber verilmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, Yaşar Ay'ın üstündeki toprağı kaldırdı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Akıncılar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SU KUYUSUNDA TOPRAK ALTINDA KALDI - Son Dakika

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