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Su kuyusunda zehirlenen 3 kişiden biri öldü

1 saat önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bahçedeki su motorunun arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuda zehirlenen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Su kuyusunda zehirlenen 3 kişiden biri öldü, System.String[]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bahçedeki su motorunun arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuda zehirlenen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bahçede sulamak amacıyla kullandıkları su motorunun arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen baba Yusuf Kaplan (55) ile oğlu İsa Kaplan (30) zehirlendi. Damatları olan Süleyman Aksu (41) ise yardım etmek isterken gazdan etkilendi. Olay yerine 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahıslar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yusuf Kaplan'ın oğlu İsa Kaplan ise Delice Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan Yusuf Kaplan ve Süleyman Aksu'nun Ankara'ya sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Hasan Ay/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:15 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Yusuf Kaplan, Delice, Güncel
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