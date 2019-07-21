Son Dakika Haberleri: Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2)
Son Dakika Güncel Haber

Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2)

26 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlendikleri iddia edilen 3 kişiden 2'i hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlendikleri iddia edilen 3 kişiden 2'i hayatını kaybetti.
İlçenin Karahan mevkisi Keçili Mahallesinde yaşayan Rabia Vural (36), evlerinin önünde bulunan 12 metre derinliğinde, 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusunu temizlemek için indi.
Vural'ın yukarıya çıkmaması üzerine oğlu Osman Vural (18) ve ikiz kardeşi Ramazan Güler (36) de su kuyusuna girdi. 3 kişi de yukarı çıkmayınca yakınları 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler 3 kişiyi su kuyusundan çıkardı. Sağlık ekipleri, Rabia Vural ve Ramazan Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Vural ise ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürülerek Bucak Devlet Hastanesine götürüldü.
Cenazeler, Burdur Devlet Hastanesi Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Kuyuya giren 3 kişinin gazdan zehirlendiği öne sürüldü.
Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2)
Ramazan Güler, Burdur, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı! Takım elbiseli bir adam, selde ıslanmamak için çözümü kadının sırtına çıkarak buldu Anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 02:27:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]