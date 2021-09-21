Su kuyusundan su alma sebebiyle çıkan tartışmada hayatını kaybetti! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce su kuyusundan su alma konusunda aralarında tartışma yaşayan Emre Can Bostancı, Alican T., İbrahim T., ve Şükrü T. Temelli Sağlık Ocağı önünde karşılaştı.

KAVGADA SOL KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLANDI

Otomobilden inen, Alican T., İbrahim T. ve Şükrü T. Emre Can Bostancı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişiden biri yanında bulundurduğu bıçakla Bostancı'yı sol koltuk altından bıçakladı. Bostancı, aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Bostancı'nın yere yığıldığını gören 3 kişi olay yerinden kaçarken daha sonra jandarmaya gelerek teslim oldular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bostancı'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polatlı'da yapılan tedavinin ardından Bostancı, Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDEN GENCİN EŞİ HAMİLEYMİŞ

Bir çocuk babası Bostancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç adamın eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.