Su maymunları Ağrı Dağı Milli Parkı'nı mesken tuttu - Son Dakika

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan Latin Amerika kökenli su maymunları, adaptasyon sağladıkları bölgenin endemik türü haline geldi.

5137 rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan milli parktaki sulak alanlar, birçok yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki sulak alanlarda sıkça rastlanan su maymunlarının, kürk üretimi için Latin Amerika'dan getirildikleri çiftliklerden kaçarak burada kendilerine yaşam kurdukları biliniyor.

İklim koşullarına rağmen ürediler

Görünüş itibarıyla dev bir fareyi andıran ve "esrarengiz fareler" olarak da adlandırılan su maymunlarının, geldikleri iklimden çok farklı olan koşullara rağmen hayatlarını sürdürmeyi başardıkları gözlendi.

Yaz aylarında hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıktığı, kış aylarında ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede üreyen su maymunları, günümüzde bölgenin endemik türü haline geldi.

Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su maymunlarının milli parktaki farklı türden hayvanlarla iç içe yaşadığını söyledi.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanların yaban hayatı için önemli bir rol oynadığını belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Burada en dikkat çekici tür aslında anavatanı Latin Amerika olan su maymunlarıdır. Su maymunları ülkemizde yaşamayan türler ama bir şekilde buraya adapte olmuşlar. Türkiye'de bilindiği kadarıyla, sadece Iğdır ve Edirne'de kayıtları var. Latin Amerika kökenli oldukları, Avrupa'ya kürkleri için getirildiği biliniyor. Kürk üretimleri durdurulduktan sonra çiftlikler kapanıyor ve kaçan su maymunları Avrupa'nın çeşitli yerlerine yerleşmeye başlıyor."

"Ağrı Dağı bir çatı vazifesi görüyor ve yaşam alanı sunuyor"

Milli parkta yaşayan su maymunlarının Rusya tarafından geldiğinin tahmin edildiği bilgisini veren Çoban, şunları kaydetti:

"Bizdeki popülasyonun Rusya tarafından geldiği tahmin ediliyor. İlginç bir şekilde, su maymunlarının ülkemize adaptasyonu çok zor gibi görünürken Ağrı Dağı bir çatı vazifesi görüyor ve yaşam alanı sunuyor. Takip edilmesi gereken bir tür. Ülkemizde olmayan ve istilacı bir tür olarak kabul ediliyor. Kümeler halinde yaşıyorlar, aile birliktelikleri var."

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Derneği (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş da su maymunlarının son zamanda bölgede en çok görülmek istenen yaban hayvanı haline geldiğini aktardı.

Bölgeye su maymunlarını görmeye gelen ziyaretçileri gezdirdiklerini anlatan Akkuş, "Özellikle su maymunlarını görmek isteyen ziyaretçiler geliyor. Hem su maymunlarının yaşadığı sulak alan hem de bu hayvanlar yaban hayatı ve doğa fotoğrafçıları için de çok uygundur." ifadelerini kullandı.