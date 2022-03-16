Su maymunları yerleştiği alandaki habitata zarar veriyor - Son Dakika
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Su maymunları yerleştiği alandaki habitata zarar veriyor

16.03.2022 11:13
Su maymunları yerleştiği alandaki habitata zarar veriyor

Güney Amerika kökenli istilacı bir tür olan su maymunlarının, Gala Gölü Milli Parkındaki sazlıklara ve nilüferlere ciddi zarar vermesi nedeniyle sudaki sakar meke ve bıyıklı sumru yuva sayılarının ciddi oranda azaldığı belirtildi.

Güney Amerika kökenli istilacı bir tür olan su maymunlarının, Gala Gölü Milli Parkındaki sazlıklara ve nilüferlere ciddi zarar vermesi nedeniyle sudaki sakar meke ve bıyıklı sumru yuva sayılarının ciddi oranda azaldığı belirtildi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Değerlendirilmesi" Projesi kapsamında Edirne'de toplantı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden biyolog Erdem Köse, su maymunlarının Gala Gölü Milli Parkı içerisinde yer alan Pamuklu Gölü'ndeki sazlıklara önemli ölçüde zarar verdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Su maymununun, sazlıkta su kuşlarının yapmış olduğu yuvaları da dolaylı olarak tahrip ettiğini belirten Köse, şöyle konuştu:

"Su maymunun su kuşlarının yuvalarını tahrip etmesiyle dolaylı olarak sakar meke yuvalarının da azaldığı düşünülmekte. 2010 yılında yapmış olduğumuz arazi çalışmalarında çok fazla sakar meke görüyordum. 2015 yılından itibaren bunun kademeli olarak çok hızlı bir şekilde azaldığını arazi çalışmalarımızda gördük. Bu popülasyondaki azalmanın su maymununun sazlık alanlara vermiş olduğu zararla ilişkilendirilebileceğini düşünüyorum."

Nilüferlere de zarar veriyor

Su maymunlarının su bitkileriyle de beslenmeleri nedeniyle bölgedeki nilüferlerin yok olma tehdidi altında olduğunu vurgulayan Köse, "Gala Gölü'nde nilüfer bitkisi su maymunu nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya . Dolayısıyla nilüferlerin üstüne yuva yapan bıyıklı sumru popülasyonunda çok fazla sayıda azalma var. Nadir olarak gözlenmeye başlandı." diye konuştu.

En büyük problem kültür bitkileriyle beslenmesi

Proje eğitmeni Dr. Ayşegül İliker Kozbaş da Türkiye'de su maymununun Iğdır ve Edirne'ye yerleşen iki popülasyonu olduğunu söyledi.

Su maymunun en belirgin özelliğinin öndeki portakal renkli iki dişi olduğunu belirten Kozbaş, yılda 3-4 kez üreyebilen türün 2 ila 9 bireyden arasında değişen aile gruplarından oluştuğunu ifade etti.

Otçul olan su maymununun yıl boyu yuva civarında ne bulursa yediğini söyleyen Kozbaş, "Karada bitkilerin toprak altı toprak üstü kısımlarını kazarak çıkartıp yiyor. Kültür bitkileriyle de besleniyor. Edirne'deki en büyük problem kültür bitkileriyle beslenmesi." diye konuştu.

Kozbaş, su maymunu türünün Türkiye'de yayılış gösterdiği alanlarda saz bitkisi ile tarım ürünleri pirinç ve yonca üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Su maymunları yerleştiği alandaki habitata zarar veriyor
Su maymunları yerleştiği alandaki habitata zarar veriyor
Su maymunları yerleştiği alandaki habitata zarar veriyor

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Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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