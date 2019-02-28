Son Dakika Haberleri: Su Medeniyetinden Yansıyanlar Sergisi Maksem'de Açılıyor

Su Medeniyetinden Yansıyanlar Sergisi Maksem'de Açılıyor

44 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Okçular Vakfı işbirliği ile hazırlanan, "Su Medeniyetinden Yansıyanlar" başlıklı ebru temalı sergi, eski bir su deposu olan Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde (Maksem) açılıyor.

Su Medeniyetinden Yansıyanlar Sergisi Maksem'de Açılıyor, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Okçular Vakfı işbirliği ile hazırlanan, "Su Medeniyetinden Yansıyanlar" başlıklı ebru temalı sergi, eski bir su deposu olan Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde (Maksem) açılıyor. Açılış 1 Mart Cuma günü saat 18.00'de gerçekleşecek.

"Su Medeniyetinden Yansıyanlar" başlıklı sergide, ebru sanatçısı Fatih Yeşil'e ait 99 eser yer alacak. Sergi, birçok çiçeği su üstünde ilk kez yapmayı başaran ve akkase ebru tekniğini keşf eden Necmeddin Okyay anısına düzenleniyor. Sergide ayrıca Seyit Ahmet Bursalı, Selma Kalkan, Sait Abuzeroğlu, Ömer Şen, Cemali Gündoğdu, Yasin Urhan, Hanifi Dursun ve Kamuran Çınar'ın da katkılarıyla; hüsn-i hat, tezhib, minyatür ve resim çalışmalarının bulunduğu, geniş bir Türk İslam eserleri koleksiyonu İstanbullularla buluşacak. Günümüzde Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak İstanbullu sanatseverlere hizmet veren Maksem, bölgenin su ihtiyacını karşılamak için I. Mahmud döneminde inşa edilen bir yapı, Maksem, 12 Mart'a kadar "Su Medeniyetinden Yansıyanlar" başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:22 Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:06:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Medeniyetinden Yansıyanlar Sergisi Maksem'de Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]