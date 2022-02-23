Su motoru ve kablo hırsızları kaçamadan yakalandı - Son Dakika
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Su motoru ve kablo hırsızları kaçamadan yakalandı

23.02.2022 10:28
Su motoru ve kablo hırsızları kaçamadan yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarladaki kablo ve su motorlarını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarladaki kablo ve su motorlarını çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; tarlasına doğru gitmeye başlayan S.Y., su motoru ve kablolarını görmemesi üzerine çalındığını anlayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri bu tarz olayın son zamanlarda artması üzerine yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu Buldan- Güney yolu üzerinde şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada olaylarda kullanılan demir kesme makinası, keser, balyoz, demir kesme makası, kazma, uyuşturucu kullanma aparatı ve kesilmiş kablo ele geçirildi. Yaklanan şüpheliler işlemlerinin yapılması üzerine karakola götürüldü. - DENİZLİ

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Uyuşturucu satan 3 kadın kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu satan 3 kadın kıskıvrak yakalandı

Jandarma, Denizli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su motoru ve kablo hırsızları kaçamadan yakalandı - Son Dakika


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