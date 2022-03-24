Su motorunu parçalayıp araca yüklerken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Bilecik'te bir bahçede bulunan su motorunu parçalayarak araca yükleyen 3 kişi suçüstü yakalandı ve şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları bir devriye esnasında Gölpazarı ilçesi Köprücek köyünde gece geç saatlerde bahçe kenarında park halinde şüpheli bir araç gördü. Ekipler hemen aracın bulunduğu yere hareket ederken, bahçe içerisinde su motorunu parçalayarak araca yükleyen C.B., H.I. ve A.Ö. isimli şüpheliler suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şahıs, alınan ilk ifadesinin ardından sevk edildikleri Gölpazarı adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK