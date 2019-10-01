SÜ'nün sehven eski kıyafet yönetmeliğine atıfta bulunması

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörlüğünce, Turizm Fakültesi'nin sehven eski kıyafet yönetmeliğine atıfta bulunmasına ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Turizm Fakültesi personeli hakkında öğrencilerden gelen şikayetler üzerine, fakülte sekreteri tarafından personelin öğrencilere yardımcı olmaları ve işlerini kolaylaştırmaları için fakülte personeline bir yazı yazılmıştır. Bu yazıda da sehven eski kıyafet yönetmeliğine atıfta bulunulmuştur. Fakülte sekreteri kısa bir süre sonra yapılan hatayı fark etmiş ve yazıyı ger çekmiştir. Aynı gün geri çekilmiş olan bu yazı gerekçe gösterilerek 'Selçuk Üniversitesi'nde 28 Şubat'a özlem duyan sekreter var' söylemi ile kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturma girişimleri üzüntü verici ve art niyetlidir. Konuyla ilgili şahıslar hakkında Rektörlüğümüzce inceleme başlatılmış olup kamuoyuna saygıyla duyururuz."