Su ödemeleri ve yüklemelerinin uzaktan yapılmasını talep ettiler - Son Dakika

Eskişehir'de mekanik su saatleri kullandırılan tüketicilerin fatura ödeme sistemini değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dokuzlar, "Mekanik su saati kullandırılan tüketicilere; internet bankacılığı, talimat vb. yöntemlerle uzaktan ödeme seçenekleri sunulmalıdır" dedi.

TUKDES Genel Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dokuzlar konuyla ilgili açıklamasında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ESKİ), tüketicilere elektronik kartlı sayaç (EKS) ve mekanik su sayaçları (MSS) ile şebeke/içme ve kullanma suyu hizmeti verdiğini belirtti. Kent merkezinde kullandırılan EKS sisteminde; tüketicilerin EKS kartlarını SUMATİK'lerden doldururken su bedellerini peşin ödediğini anlatan Dokuzlar, "Şehir merkezi dışındaki ilçe ve mahallelerde kullandırılan mekanik su sayaçlarında mekanik su sayaçlarında (MSS) ise içme ve kullanma suyu tüketiciler tarafından önce kullanılmakta; aralıklarla ESKİ görevlileri tarafından okunan MSS sonucu; düzenlenen faturalar ESKİ veznelerine veya PTT Şubelerine (2 TL karşılığında) ödenebilmektedir. ESKİ kurumsal web sitesini incelediğimizde; 'Borç ödeme-kredi kartı ile borç ödeyebilirsiniz' sekmesi tıklanırsa; 'e-tahsilat/borç sorgulama-EKS tamir ücretine ait borç sorgulaması yapılmaktadır' sayfası açılmakta; EKS tamir ücreti dışında sorgulama ve ödeme yapılamamaktadır. Uygulamalardan anlaşıldığı gibi; EKS'lara su yükleme yapmak için tüketiciler SUMATİK'lere, MSS su faturasını ödemek isteyen tüketiciler; ESKİ veznelerine veya PTT şubelerine gitmek zorundadır. Bu insan hareketliliği; işlem maliyetini ve Covid-19 bulaşma riskini arttırmaktadır. İnsan hareketliliğini azaltmak ve işlem maliyetini düşürmek için; mekanik su sayaçları kullandırılan su abonelerine; internet bankacılığı, talimatla ödeme yapmak gibi uzaktan ödeme seçenekleri en kısa sürede sunulmalıdır. Daha önce belirttiğimiz gibi; EKS'lere uzaktan/ESKİ kurumsal web sitesinden/internetten su yüklenebilmelidir. EBB-ESKİ tarihi geçmiş, miadı dolmuş ödeme ve su yükleme seçeneklerini; çağın/tüketicilerin geldiği noktaya uyarlamalıdır" dedi. - ESKİŞEHİR