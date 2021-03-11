SÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Arslan: "Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapmalıyız" - Son Dakika

SÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Arslan: "Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapmalıyız"

11.03.2021 14:25
SÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Arslan:

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan, Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, taziye ziyaretlerinin devam ettiğini belirterek, "Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim...

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Arslan, Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, taziye ziyaretlerinin devam ettiğini belirterek, "Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapmalıyız" dedi.

Arslan, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Kovid-19 vakalarında ilk belirtilerin kuru öksürük olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arslan, "Halsizlik ve kuru öksürük dışında bel ağrısı, tat ve koku alamama, eklemlerde ağrı ve aşırı halsizlik de görüyoruz. Birçok semptomla hasta gelebiliyor." dedi.

Arslan, mutasyon ile semptomlarda da bazı değişiklikler olduğunu ifade etti.

Mutasyonlu virüs belirtilerinin mevsimsel grip ve nezle belirtilerine benzediğini ve ayırt etmenin çok zor olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Virüs, üst solunum yolunda daha fazla kalıyor. Üst solunum yolunda daha fazla kaldığı için oradaki enflamatuar belirteçleri daha çok uyarıyor. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözde sulanmalar görebiliriz. Bu nedenle böyle belirtiler gördüğümüz takdirde sağlık kuruluşlarına başvurmak gerekiyor."

"Aile içi ve sanayiden bulaş çok fazla"

Aile içi ziyaretler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmazsa vaka sayılarında artışlar yaşanabileceğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"İngiltere'de tespit edilen virüs artık Konya'da da var. Bu virüsün bulaştırıcılığı fazla, dikkatli olmak lazım. Sosyal mesafe 1 metreyse 1,5-2 metreye çıkarmamız lazım. Maskeyi daha dikkatli, kurallara uygun takmamız gerekiyor. Ellerimizi daha sık yıkamamız, gereksiz sokağa çıkmamamız gerekiyor. Kalabalıkta 15 dakikadan fazla durmamamız gerekiyor. Odalarımızı sık sık havalandırmalıyız. Zorunlu olmadıkça alışveriş merkezlerine, zorunlu olmadıkça şehirler arası yolculuklara gitmememiz gerekiyor. Cenazelere katılım az ama taziye ziyaretleri devam ediyor. Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapmalıyız."

Konya'da vaka sayılarının bir dönem düşmesine rağmen tekrar yükseldiğini hatırlatan Arslan, "Bizde aile içi ve sanayiden bulaş çok fazla. Konya'nın çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Türkiye'nin Kovid-19 tedavisinde çok başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

Tıp Fakültesi Hastanesi, Selçuk Üniversitesi, Uğur Arslan, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık SÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Arslan: 'Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapmalıyız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Galatasaray'ın idman paylaşımında Fatih Terim yer almadı Galatasaray'ın idman paylaşımında Fatih Terim yer almadı         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Arslan: "Taziyelerimizi telefonla ya da diğer iletişim araçlarıyla yapmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei