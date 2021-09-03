Su okur yazarlığı ilköğretim müfredatına girmeli - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplumda suyun bilinçli kullanımı için eğitim seferberliği başlatmaya hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mart ayında başlatılan 1. Su Şurası kapsamında oluşturulan çalışma gruplarında, suyun bilinçli kullanımına yönelik pek çok adımın atılmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, el yıkama, diş fırçalama gibi günlük aktivitelerdeki bilinçsiz su kullanımı sebebiyle hane halkı su tüketiminde günlük kişi başı su israfının ortalama 82 litre olduğunu belirterek, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla bu oranı düşürmeye kararlı olduklarını belirtti. Su tüketiminde alışkanlıkların önemine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, küçük yaşlardan itibaren bu bilincin kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza suyun değerini anlatmamız çok önemli. Bu kapsamda su okur yazarlığı konusunun ana sınıflarından başlayarak, ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık. Okulların yanı sıra başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm toplumumuzda farkındalık çalışmalarını hayata geçireceğiz. Bu konuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve özel sektör temsilcileriyle suyun verimli kullanımına yönelik iş birliklerini değerlendiriyoruz. Hayata geçirilecek projelerle hem ekolojik hem ekonomik neticeler elde edeceğiz. Suyumuza sahip çıkarak, geleceğimizi koruma altına almak istiyoruz."

SU ŞURASI HAKKINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nda 11 ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Bu gruplar su verimliliği, suyun havza ölçeğinde yönetimi, su hukuku ve politikası, su güvenliği ve atık su hizmetleri, su kaynaklarının kalite ve miktar olarak korunması ve izlenmesi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum, su kaynaklarının yönetiminde karar destek sistemleri, su kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal sulama, depolamalı tesisler (yer altı ve yer üstü barajları, göletler) ile su, orman ve meteoroloji başlıklarında faaliyet gösterdi. Çalışma gruplarında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan katılımcılar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, büyükşehir belediyeleri yetkilileri, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilciler,32 özel sektör ile su kullanıcılarını da kapsayan toplam 1631 katılımcı suyun geleceğinin belirlenmesinde rol oynadı. ?