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Su parkında bayram yoğunluğu

53 dakika önce

RAMAZAN Bayramı'nın üçüncü gününde, Antalya'da su parkı tıklım tıklım doldu.

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RAMAZAN Bayramı'nın üçüncü gününde, Antalya'da su parkı tıklım tıklım doldu. Yerli turistin çoğunlukta olduğu su parkında, miniklerin eğlence çığlıkları işletmenin her yanından duyuldu. 
Hava sıcaklığının 26 derece olduğu turizmin başkentinde, bayram tatili tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 9 gün sürecek bayram tatilini geçirmek için Antalya'ya gelen tatilciler, günlerini havuzda ve denizde geçirdi. Her yaştan tatilciyi ağırlayan su parklarının tadını çıkaranların başında çocuklar geldi. Antalya şehir merkezindeki tek su parkı Aqualand, bir gün içinde 3 bin kişiyi ağırladı. Minikler, çocuk bölümünde gönüllerince eğlenirken anne ve babaları da adrenalini yüksek su kaydıraklarından kayarak heyecanlı anlar yaşadı. 
Su parkı içindeki dalga havuzu günün belirli saatlerinde açılarak, eğlencenin dozunu artırdı. Dalgalar arasında dans ederek eğlenen tatilciler, yaz güneşinin tadını çıkarttı.


 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:28 Kaynak: DHA
Türkiye, Antalya, Güncel
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