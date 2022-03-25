Su parkında ölen Kardelen için bilirkişi, '508 bin lira tazminat ödensin' dedi - Son Dakika

İZMİR'in Balçova ilçesinde, 9 yıl önce ailesiyle gittiği su parkında, yetişkin havuzunda boğulan Kardelen Yavaş (7) için bilirkişi, annesi Ebru Fidan ve üvey babası Hüseyin Fidan'a toplam 508 bin lira maddi tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti.

Olay, 16 Ağustos 2013 tarihinde Balçova'da meydana geldi. Kardelen Yavaş, ailesiyle gittiği su parkında, yetişkinlerin kullandığı ve derinliği 120 santimetre olan havuzda hareketsiz bulundu. Kardelen, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Üvey baba Hüseyin Fidan ve anne Ebru Fidan'ın şikayeti üzerine işletme müdürü Mesut Durgun hakkında; havuzun etrafında girmeyi önleyecek fiziki engellerin olmaması, uyarı levhaları bulunmaması, yeterli denetim ve gözetimin yapılması nedeniyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan İzmir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.