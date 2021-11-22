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Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı - Son Dakika

Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı

22.11.2021 09:42

Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı Adana'da su parkında 35 santimetrelik havuzda vakuma kapılarak hayatını kaybeden Deniz Poyraz Karslı'nın annesi hazırlanan bilirkişi raporunun doğruyu yansıtmadığını belirterek itiraz ettiklerini söyledi Adana'da su parkında...

Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı

Adana'da su parkında 35 santimetrelik havuzda vakuma kapılarak hayatını kaybeden Deniz Poyraz Karslı'nın annesi hazırlanan bilirkişi raporunun doğruyu yansıtmadığını belirterek itiraz ettiklerini söyledi

ADANA - Adana'da su parkında 35 santimetrelik havuzda vakuma kapılarak hayatını kaybeden Deniz Poyraz Karslı'nın annesi hazırlanan bilirkişi raporunun doğruyu yansıtmadığını belirterek itiraz ettiklerini söyledi.

Edinilen bilgiye gere olay, 11 Haziran'da öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir su parkında meydana geldi. Dilan-Yusuf Karslı çiftinin tek çocuğu olan Deniz Poyraz Karslı (10), annesi ve kuzenleriyle su parkına gitti. Dilan Karslı, havuz kenarında bulunan şezlongda otururken çocuklar ise havuzda eğlenmeye başladı. Deniz Poyraz Karslı bir süre sonra 35 santimlik havuzdan çıkamadı. Deniz'in kuzenlerinden biri durumu anne Karslı'ya haber verdi. Havuza koşan Karslı, oğlunun suda hareketsiz yattığını görünce çığlık atarak yardım istedi. Deniz'e ilk müdahaleyi, o sırada havuzda yüzen bir hemşire yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Deniz, 12 Haziran sabahı yaşamını yitirdi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alınca yıkılan Dilan Karslı, polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Aile fertleri olaydan sonra oğullarının sırt kısmında oluşan morartının, havuzda bulunan mazgaldan kaynaklı olduğunu ve çocuklarının boğulduğunu gördüklerinde vakumun Deniz'i çektiğini ve bu yüzden öldüğünü iddia etti. İşletme sahibi Soner Çabuk ise olayın yaşandığı saatlerde havuzun devridaim sisteminin çalıştığını, Deniz'in vakuma kapılmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet Savcılığı Heyeti, olayın yaşandığı havuza giderek inceleme yaptı. İncelemede Karslı'yı çeken vakumun üzerine poşetle deney yapıldığı, poşetin vakumun çekim kuvvetiyle yırtıldığını ayrıca, Karslı'nın sırtında oluşan morluklarla mazgal ölçülerinin tuttuğu, havuz personellerinin havuz dibinde sırt üstü yatan Karslı'yı çekmekte zorlandıklarını ifade ettiğini tutanakla kayıt altına aldı.

İnceleme süreci devam ederken, görevlendirilen bilirkişi de havuzda inceleme yaptı. Bilirkişi raporuna göre, dip emiş mazgalında girdap veya görsel vakum oluşmadığı, ızgaranın üzerinin yüzde 60 oranında kapatıldıktan sonra çekim gücünün hissedilmeye başlandığı ve bu nedenle Deniz Poyraz Karslı'nın herhangi bir nedenle havuza düştüğü vakum sisteminin 40-45 kilo ağırlığındaki Deniz'i çekemeyeceği belirtilerek işletme kusurlu bulunmadı.

Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen havuza herhangi bir yaptırım uygulanmaması kendisini üzdüğünü söyleyen anne Dilan Karslı, "Konuyla alakalı biz çok acı çektik. Ama karşı tarafa bir yaptırım uygulanmadı. Davamız açıldı ama herhangi bir ilerleme olmadı. Çocuğum kesinlikle söylendiği gibi sara hastası değil. Hastane kayıtlarına bakabilirler. Bilirkişi raporu çıktı. Raporda oğlumun havuza düştüğünden dolayı öldüğü söyleniyor. Havuzdaki vakum yüzünden oğlumun öldüğü açıkça bellidir. Havuzda müşteriler varken o vakumun çalışmaması gerekiyordu. Olay yerinde cankurtaran yoktu. Havuzda sağlık ekipleri olduğunu söylemişler. Kesinlikle buda yalan. Vakum çalıştığı için çocuğumuzu sudan çekemedik. Biz çıkartmaya çalıştıkça çocuğumuz zemine yapışıktı. Orada bizim gibi müşteri olan hemşire bir kadın, vakuma ayağını basarak çocuğumu bulunduğu yerden çekip aldı" dedi.

Acı ve üzüntüyle 5 ay geçtiğini aktaran Karslı, "Bir yaptırım uygulanmadı. Bu durumdan çok rahatsızız. Adli tıp ön raporunda oğlumun sırtındaki morluklardan bahsediyor. Bilirkişi raporu yüzünden herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Davaya yeni bilirkişi atanmasını istiyorum. Devlet büyüklerime buradan sesleniyorum. Ne olur bana yardım edin" diye konuştu.

Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı
Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı
Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı
Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı
Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı
Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı
Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı
Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deniz Poyraz, İnceleme, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi isyanı - Son Dakika
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