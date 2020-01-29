Su pompası hırsızlığı şüphelisi tesisatçıya adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Su pompası hırsızlığı şüphelisi tesisatçıya adli kontrol - Son Dakika

Su pompası hırsızlığı şüphelisi tesisatçıya adli kontrol

7 saat önce

Samsun'da bir apartmana ait su pompasını yerinden sökerek çaldığı iddia edilen su tesisatçısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Su pompası hırsızlığı şüphelisi tesisatçıya adli kontrol, System.String[]

Samsun'da bir apartmana ait su pompasını yerinden sökerek çaldığı iddia edilen su tesisatçısı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın ortak kullanım alanında bulunan apartmana ait su pompası çalındı. Olay polise haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada güvenlik kameraları görüntülerini de inceleyerek hırsızın su pompasını bir araçla götürdüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada aracın su tesisatçısı D.A.İ.'ye (40) ait olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan D.A.İ. suçunu itiraf etti ve çalıntı su pompasını da teslim etti.


Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen su tesisatçısı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
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