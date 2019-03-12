Son Dakika Haberleri: Su Pompasında Yangın Tatbikatı

Su Pompasında Yangın Tatbikatı

31 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde Boyalıca su pompasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Su Pompasında Yangın Tatbikatı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde Boyalıca su pompasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Ova Köyleri Sulama Birliği'nde görev yapan 19 personele yönelik iş güvenliği ve acil durum eğitimi verildi. Daha sonra yangın tatbikatı yapıldı. Personel, yangınlara nasıl müdahale edeceklerini tatbiki olarak öğrendi. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek üzerinde duruldu. Birlik Başkanı Selami Girgin, eğitimlerin süreceğini söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız

2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:16:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Pompasında Yangın Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]