Su Pompasında Yangın Tatbikatı
31 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde Boyalıca su pompasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde Boyalıca
su pompasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Ova Köyleri Sulama Birliği'nde görev yapan 19 personele yönelik iş güvenliği ve acil durum eğitimi verildi. Daha sonra yangın tatbikatı yapıldı. Personel, yangınlara nasıl müdahale edeceklerini tatbiki olarak öğrendi. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek üzerinde duruldu. Birlik Başkanı Selami Girgin, eğitimlerin süreceğini söyledi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:45 Kaynak: İHA
Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı
Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız
2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu
Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı