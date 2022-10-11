Olay, Çivril ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlikte özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Resul Gümüştekin, su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı inceleme sonrası Gümüştekin'in cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Resul Gümüştekin'in, 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Çivril, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Su pompasındaki kaçak nedeniyle akıma kapılan güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

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