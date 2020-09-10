Su problemi yaşayan köylüler bu kez su fiyatına tepki gösterdi - Son Dakika

Su problemi yaşayan köylüler bu kez su fiyatına tepki gösterdi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki su hattında sıklıkla meydana gelen teknik arızalar giderildi ama tonu 10 TL olan su faturaları vatandaşları çileden çıkardı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki su hattında sıklıkla meydana gelen teknik arızalar giderildi ama tonu 10 TL olan su faturaları vatandaşları çileden çıkardı.
Serdaroğlu köyünde uzun zamandır su problemi yaşanırken şimdide yüksek faturalar yüzünden halk şikayetçi. İçme suyu hattında meydana gelen teknik arızalar sebebiyle köy halkı bir süre taşıma su ile su ihtiyacını gidermeye çalıştı. Kısa süre önce yapılan tadilatlar sonrası köy halkı suya kavuştu. İddialara göre suyun tonu 10 TL oldu. Vatandaşlar, " Bize zem zem suyumu satıyorlar, merkezde yaşayan insanlara bile belediye bu kadar pahalı su vermiyor. Zaten 3 gündür yine sularımızı kestiler. Tonu 10 TL' den fatura edilen su makbuzlarını, halkın bir kısmı ödedi bir kısmı ödeyemedi. Pandemi sürecinde insanlara böyle zalimlik yapılır mı "diye tepkilerini ortaya koydu. - ZONGULDAK
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