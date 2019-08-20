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SÜ Rektörlüğünde bayramlaşma programı gerçekleşti

1 saat önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörlüğünde akademik ve idari personellerin katılımlarıyla bayramlaşma programı gerçekleşti.

SÜ Rektörlüğünde bayramlaşma programı gerçekleşti, System.String[]
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörlüğünde akademik ve idari personellerin katılımlarıyla bayramlaşma programı gerçekleşti.

Bayramlaşma programında konuşan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Bayramlar Türk toplumunun kültürel geleneklerinden birisidir, milletimizin, halkımızın ve aile içi buluşmalarının gerçekleştiği uygulamalardır. Biz de bu çerçevede bu bayramı değerlendirip Selçuk Üniversitesi akademisyenlerini ve çalışanlarını bir araya topladık ve tebrikleşmemizi gerçekleştirdik. Göremediğimiz birçok akademisyenimizi veya bir araya gelip görüşemeyen birçok akademisyenimiz de burada görüşmüş oldular. Bu bayramların dostluğa, barışa vesile olmasını temenni ediyoruz. Tüm insanlık için İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

Programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, dekanlar, müdürler, çok sayıda öğretim üyesi ve idari personel katıldı. - KONYA
Selçuk Üniversitesi, Mustafa Şahin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:34 Kaynak: İHA
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