SÜ Rektörlüğünden "konut" açıklaması

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörlüğünce, rektörlük konutuna ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu konut ve çevre müştemilatının, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve tutuklanan önceki dönem rektörü tarafından 2012'de yatırım planına alındığı ve 2014'te de tamamlanarak kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'in göreve geldiği tarihten önce yapımı tamamlanan bu alana, Rektörümüzün görev süresi içinde ilave herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Bu konut resmi misafirhane olarak devlet protokolünün ağırlanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında bahsedildiği şekilde 'Mercedes' marka bir otomobil de bulunmamaktadır. Üniversitemize 1 Ocak 2016 tarihinden bugüne kadar herhangi bir binek aracı da alınmamıştır. Makam aracı olarak başka bir kurum tarafından kiralanan araç kullanılmaktadır.

Rektörümüzü karalamak, itibarını zedelemek ve üniversitemiz kurumsal kimliğine zarar vermek maksadıyla bu haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını yapanlarla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."