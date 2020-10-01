SÜ Rektörü Aksoy İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret eden Aksoy'un, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 360 derece üç boyutlu gösteri ve ardından Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de yapmış olduğu sondaj çalışmalarına dair Mappig Show'u izlediği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez, milli ve manevi değerlerimizin kısa kısa gösterimlerle insanları sıkmadan anlatabilmek ve hatırlatmak adına yapılan verimli bir çalışma olmuş. İletişim dünyasında çok fazla kirli propaganda yapabilecek birimler yer alıyor, buna karşın Dijital Gösterim Merkezi projesi buna fırsat verilmemesine yönelik bir iletişim aracı olmuş. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, kültürümüzü ve benliğimizi birinci ağızdan insanların öğrenebilmesi bakımından hayata geçirilen bu önemli proje için İletişim Başkanlığına teşekkür ediyorum."

Açıklamada, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı'nın da Aksoy'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, İletişim Başkanlığının yayınlarından takdim ettiği bildirildi.