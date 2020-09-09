SÜ Rektörü Metin Aksoy'dan Ilgın'a ziyaret - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya'nın Ilgın ilçesini ziyaret etti.

SÜ Ilgın Meslek Yüksekokulu'nu ve Lala Mustafa Paşa Külliyesi'ni ziyaret eden Aksoy, Sağlık Meslek Yüksekokulu olarak tahsisi yapılan binada incelemelerde bulunuldu.

İlçe hakkında Aksoy'a bilgi veren Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ise şunları kaydetti:

"Musa Altın Mesleki Anadolu Teknik Lisesi olarak kullanılan okulun Sağlık Yüksekokulu olarak tahsisinin yapılmasından dolayı Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy ile birlikte okulda incelemeler yaptık. Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksekokulumuzu da ziyaret ederek açılabilecek bölümler hakkında istişarede bulunduk. İlçemize yapmış olduğu ziyaretten ve yakın ilgisinden dolayı rektörümüze teşekkür ediyorum."