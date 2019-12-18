SÜ Rektörü Mustafa Şahin Karapınar'da anma proğramına katıldı - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.

Rektör Şahin, geçtiğimiz eylül ayında vefat eden Karapınar MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Durmuş Ali Ceylan'ı anma ve adını taşıyan bilgisayar laboratuarının açılışını yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Kesik Konferans Salonu'ndaki program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Törende konuşan Rektör Şahin merhum Ceylan'ın görev süresi içerisinde sürekli faydalı olmaya çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Bir şeyler yapıyor gibi gözükmek için değil gerçekten yapmak için çaba sarf etmiştir. Biz bunu idarecilik yaptı süreçler içerisinde müşahede ettik. Bir Müslüman nasıl olur örneğini ortaya koyabileceğimiz bir kişilik olarak yaşamıştır. Kimsenin arkasından iş çevirmeyen kimsenin kuyusunu kazmayan kimsenin gıybetini etmeyen herke için olumlu düşünen ve olumlu bir şeyler yapmaya çaba gösteren bir kardeşimizdi. Kendisi ile yakın çalışma fırsatımız oldu ve çok mutlu oldum. Biz idareci olarak kendisinden çok memnun olduk. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum."

Daha sonra Ceylan'ın adını taşıyan bilgisayar laboratuarının açılışı yapıldı.

Programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkan Vekili Osman Arı, SÜ Taşkent MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Bal, SÜ Hadim MYO Müdür Öğretim Görevlisi Ertuğrul Karataş, Müdür Ceylan'ın babası Mehmet Emin Ceylan ile Eşi Seyhan Ceylan, çocukları, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.