Su rezervi artıyor, ancak tasarruf şart - Son Dakika

Su rezervi artıyor, ancak tasarruf şart

20.02.2021 00:57
Su rezervi artıyor, ancak tasarruf şart, System.String[]

Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'nın barajlarında 70 güne kadar düşen su rezervi, geçtiğimiz ay başlayan sağanak yağmurlar ve ardından gelen kar yağışıyla birlikte 5 aya kadar çıktı.

Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'nın barajlarında 70 güne kadar düşen su rezervi, geçtiğimiz ay başlayan sağanak yağmurlar ve ardından gelen kar yağışıyla birlikte 5 aya kadar çıktı. Karların erimesiyle su rezervinin daha da artmasını beklediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, suyun tasarruflu kullanımı noktasındaki uyarılarını tekrarladı.

Türkiye genelinde yaşanan kuraklıkla birlikte genel bir susuzluk sorunu herkesin en büyük korkusu olurken, son 100 yılın en kurak kışını geçiren Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki su rezervi, Aralık ayı sonu itibariyle kentin 70 günlük ihtiyacını ancak karşılayabilecek seviyeye kadar düşmüştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirlerle kentte bir susuzluk sorunu yaşanmazken, yeni yılla birlikte başlayan sağarak yağmurlar ve peş peşe gelen kar yağışları adeta yüreklere su serpti. Doğancı ve Nilüfer Baraj havzalarını besleyen dağlar karla kaplanırken, barajlardaki su rezervi de 5 aya çıktı.

Tasarrufa devam

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklığın etkileri nedeniyle Bursa'ya içme suyu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su doluluk oranlarının, yıllık ortalamalarının çok altında seyrettiğine dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kış mevsiminde görmeyi arzu ettiğimiz yağışların gelmesi bizleri sevindirdi. Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 34, Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 27 mertebelerine kadar yükseldi. Yağan karın erimesiyle barajlarımızdaki doluluk oranının daha da yükselmesini bekliyoruz. Bugün itibari ile hiç yağış olmasa dahi 5 ay yetecek su rezervimiz bulunmakta. Ama bizler buradan bir kez daha vatandaşlarımızdan suyun bilinçli kullanılması ve su tasarrufu noktasında gayret bekliyoruz. Su tasarrufu bizim için her zaman gerekli olup, bu konudaki duyarlılığımızı sürekli korumalıyız" diye konuştu. - BURSA

Türkiye, Aralık, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su rezervi artıyor, ancak tasarruf şart - Son Dakika


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