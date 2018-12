Şu Saat İtibariyle 260 Bin Civarındaki Güvenlik Görevlisi Görev İfa Ediyor"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , "Şu saat itibariyle emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 260 bin civarındaki güvenlik görevlisi aynı amaç ve gayeyle vatandaşın huzur ve sükunu için görev ifa ediyor." dedi.Uzunkaya, beraberindeki Erzurum Valisi Okay Memiş , İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu , İl Jandarma Albay Bekir Uzun ile yılbaşı dolayısıyla Gürcükapı Polis Merkezi, Dumlu Jandarma Uygulama Noktası, Tortum Yolu Polis Uygulama Noktası, Erzurum Merkez İtfaiye Grup Amirliğini ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek görevlilerle bir süre sohbet etti.Uzunkaya, Tortum Yolu Polis Uygulama Noktası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, her ilde bu akşam ziyaretlerin olduğunu söyledi.İllerde valiler, emniyet müdürleri, yöneticiler, jandarma komutanları ve üst güvenlik görevlilerinin, görevlerinin başında olanlarla vatandaşların hizmetinde görev ifa ettiklerini anlatan Uzunkaya, "İçişleri Bakanımız Hakkari 'de, bakan yardımcılarımız değişik illerde, Jandarma Genel Komutanımız başka bir ilde bulunuyor. Bu gecede güvenlik hizmeti ifa eden meslek mensuplarımızın ve güvenlik görevlilerimizin yanlarında olduklarını hissettirebilmek için, onlara moral ve motivasyon sağlayabilmek için yanlarında bulunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Uzunkaya, şöyle devam etti:"Şu saat itibariyle emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 260 bin civarındaki güvenlik görevlisi aynı amaç ve gayeyle vatandaşın huzur ve sükunu için görev ifa ediyor. Bizler kar altında arkadaşlarımızın yanında iken başka yerlerde fırtına ve tipilerin altında çok daha zor şartlar altında görev yapan güvenlik görevlilerimiz görev başında bulunuyor. Vatandaşlarımız aileleriyle sıcak ev ortamında veya eğlence yerlerinde yeni yıla geçiş hazırlığı yaparken görüldüğü gibi devletin 24 saat esasına göre hizmet veren güvenlik, sağlık, belediye, karayolları ve benzeri kuruluşlara bağlı ekipleri vatandaşımızın huzuru için görev yapıyor. Yapılması gereken ve sistem bu. Bizler 2019'un huzurlu, sükun içerisinde, sağlıkla vatandaşımızın, bölgemizin, içerisinde bulunduğumuzun coğrafyanın ve tüm İslam aleminin daha huzurlu, gözyaşının olmayacağı, savaşların ve çatışmaların olmayacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.""Erzurum asayiş olayları açısından en güvenli ve huzurlu il"Vali Memiş, il protokolüyle yılın son günüde 24 saat esasına göre görev yapan kamu görevlilerini görev yerlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.Uzunkaya ile olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Memiş, "Arkadaşlarımıza her daim onların yanında olduğumuzu ifade etmek maksadıyla bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Erzurum olarak kendi ölçeğimizde Türkiye 'nin asayiş olayları açısından özellikle en güvenli ve huzurlu ili olduğumuzu ifade etmekten mutluluk duyuyorum. Bunda görevinin başında olan polis ve jandarma teşkilatımız ile kurallara ve hukuka riayet eden, milli ve manevi değerlere her zaman sahip olan Erzurum halkının da payı var. Onlarla bu huzuru, asayişi ve güvenliği temin ediyoruz. 2019'un hem Erzurum hem bütün ülke hem Türk ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.Uzunkaya, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu , İl Emniyet Müdürü Aslan ile görevli memurlara ve basın mensuplarına tatlı ikram etti.