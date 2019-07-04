Su samurları balık avlarken görüntülendi
55 dakika önce
NESLİ tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samurları, Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
NESLİ tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samurları, Erzincan
'ın Kemah
ilçesinden geçen Karasu
Nehri'nde görüntülendi.
Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'ni besleyen derede balık avladıkları sırada görüntülenen iki su samurunun hareketleri çevredekilerin ilgisini çekti. Amatör bir balıkçı tarafından cep telefonuyla çektiği görüntülerde, su samurları balık sürüsünü kovalıyor, kimi zaman suyun kenarına çıkarak birbirlerini gözlüyor. Balık avlayan iki su samuru daha sonra gözden kayboluyor.
Öte yandan nesli koruma altında olan su samuru popülasyonunun bölgede son yıllarda artış göstermesinin sevindirici olduğu kaydedildi.
- Erzincan
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