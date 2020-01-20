Su samurları kavgaya tutuşursa... - Son Dakika
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Su samurları kavgaya tutuşursa...

6 saat önce

Muş kent merkezdeki sulak alanda su samurlarının kavgası kameraya yansıdı.

Muş kent merkezdeki sulak alanda su samurlarının kavgası kameraya yansıdı.

Geçen yıl vatandaşlar tarafından Murat Nehri yakınlarında bulunan yavru su samuru, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yavru su samurunu doğal ortamına bıraktı. Bir süre sonra dün bölgede bulunan Ziraat Mühendisi Mestan Hisarkaya ve arkadaşları Hikmet Yalçın ve Orhan Yakut, su samurlarının kavgasını görüntülendi. Yaklaşık 1 dakikalık görüntüde, su samurlarının kavga ederek uzaklaşıp gözlerden kaybolduğu görüldü.

Su samurlarını görüntüleyen Hikmet Yalçın isimli vatandaş, Muş'ta il defa su samuru gördüğünü ve çok insan canlısı hayvanlar olduğunu ifade ederek, "Bildiğim kadarıyla bu hayvanların avlanması yasak. Onun için vatandaşlarımızın bu hayvanları koruması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Su samuru, sansargiller familyasından olup nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Yuvası karada olmakla beraber girişi su altındandır. İçini kuru yaprak ve yosunlarla döşer. Ayrıca havalandırma deliği de bırakır. Bilimsel adı Lutra lutra olan su samurları 7 ile 12 kilogram ağırlığında olup uzunlukları 57 - 95 santim (Kuyruk hariç).

(Uğur Ulu/İHA)

Su samurları kavgaya tutuşursa...

Hikmet Yalçın, Murat Nehri, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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