Su samurlarını inci kefali ile beslediler - Son Dakika
Üye Girişi
Su samurlarını inci kefali ile beslediler

Su samurlarını inci kefali ile beslediler

17.02.2021 08:48

VAN'ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koç Köprü Mahallesi'ndeki Ilıca Çayı'nda yaşayan su samurları, bir grup gönüllü tarafından inci kefali ile beslendi.

VAN'ın Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koç Köprü Mahallesi'ndeki Ilıca Çayı'nda yaşayan su samurları, bir grup gönüllü tarafından inci kefali ile beslendi. Satın aldıkları balıkları çaya bırakan çevre gönüllüleri, nesli tehlike altındaki su samurlarını imkanları dahilinde beslemeye devam edeceklerini söyledi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları, bir süre önce Koç Köprü Barajı sularının döküldüğü Ilıca Çayı'nda bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bunun üzerine bir grup gönüllü harekete geçti. Bölgede etkili olan soğuk havaların, yaban hayatını olumsuz yönde etkilediğini ve samurların da yiyecek sorunu yaşadığını düşünen esnaf Engin İşler, 5 arkadaşı ile pazardan inci kefali balığı alarak bölgeye gitti.

Satın aldıkları balıkları Ilıca Çayı'na gelerek su samurlarına yediren İşler, hem su samurlarını görebilmenin, hem de onlara yiyecek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İmkanları ölçüsünde su samurlarına yiyecek getirmeyi sürdüreceklerini belirten İşler, "Su samurları bölgemizde sık görünen canlılar değil. Bölgedeki hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşadıklarını düşünerek onlar için balık aldık. Bundan dalıyı da büyük mutluluk yaşadık. Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarını bundan sonra da sık sık ziyaret etmeyi ve onlara yiyecek getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su samurlarını inci kefali ile beslediler - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Galatasaray'dan ayrılması beklenen Taylan Antalyalı'ya ilk talip Samsunspor oldu
09:25 "ABD'ye gidiyor" denilen Taylan Antalyalı, Samsun yolunda
09:12 Nesrin Cavadzade, babasının ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'a sarılarak destek verdi
09:12 Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı
09:08 Nesrin Cavadzade'den baba ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'a büyük destek
09:10 Heyelan sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı, ekipler teyakkuza geçti
09:02 Teknoloji devi Apple, zamlara doyamıyor! Yıl içinde gerçekleşen 6. artış ile en düşük iPhone 48 bin 304 lira oldu
08:58 Apple'dan 1 yıl içinde 6'ıncı zam! İşte güncel Iphone fiyatları
08:50 Terör örgütü PKK'nın sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi
08:46 Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel, Kuzey Irak'ta öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 09:54:31. #1.12#
SON DAKİKA: Su samurlarını inci kefali ile beslediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement