Su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi - Son Dakika

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, nesli tükenme tehlikesinde olan su samurunu avladığı balığı yerken görüntüledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü, avladığı balığı yiyen su samurunu görüntüledi. Artvin'de çekilen görüntüler, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Su samurunun görüntüleri kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Su samurları nesli tükenmekte olan türler arasında gösteriliyor. - ANKARA