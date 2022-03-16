SU SAMURU, BALIK YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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SU SAMURU, BALIK YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

16.03.2022 12:14

ARDAHAN'da nesli tükenmekte olan su samuru, Kür Nehri'nin buzla kaplı yüzeyinde balık yerken görüntülendi.

ARDAHAN'da nesli tükenmekte olan su samuru, Kür Nehri'nin buzla kaplı yüzeyinde balık yerken görüntülendi.

Yüzeyi buzla kaplı Kür Nehri kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, nesli tükenen yaban hayvanları arasında yer alan su samuruyla karşılaştı. Avladığı balığı yemek için buzu kırıp yüzeye çıkan su samurunu görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Su samurunu canlı olarak ilk kez gören vatandaşların şaşkınlığı da kameraya yansıdı.

SU SAMURU, BALIK YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
SU SAMURU, BALIK YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
SU SAMURU, BALIK YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

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su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SU SAMURU, BALIK YERKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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