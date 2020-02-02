"Su samuru"nun balık avı kamerada
6 saat önce
Gümüşhane'de vatandaşlarca su samuru görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Gümüşhane'de vatandaşlarca su samuru görüntülendi.
Şehir merkezinde gece yağan karın ardından bazı vatandaşlar gezintiye çıktı.
Harşit Çayı'nda bir hareketlilik farkeden vatandaşlar, fener tuttukları alanda su samuru olduğunu gördü.
Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde su samurunun, bir kaya üzerinde yakaladığı balığı yediği ve suya girip çıktığı anlar yer alıyor.
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