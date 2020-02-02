"Su samuru"nun balık avı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Su samuru'nun balık avı kamerada - Son Dakika

"Su samuru"nun balık avı kamerada

6 saat önce

Gümüşhane'de vatandaşlarca su samuru görüntülendi.

Gümüşhane'de vatandaşlarca su samuru görüntülendi.

Şehir merkezinde gece yağan karın ardından bazı vatandaşlar gezintiye çıktı.

Harşit Çayı'nda bir hareketlilik farkeden vatandaşlar, fener tuttukları alanda su samuru olduğunu gördü.

Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde su samurunun, bir kaya üzerinde yakaladığı balığı yediği ve suya girip çıktığı anlar yer alıyor.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi
Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:24:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Su samuru"nun balık avı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]