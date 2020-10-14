Bursa'da su samuru görüldü - Son Dakika

Bursa'da su samuru görüldü

14.10.2020 09:22

Bursa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Bursa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi. Vatandaşların elleriyle balık verdiği su samuru daha sonra gözden kayboldu.

Gemlik'in Fıstıklı Mahallesi sahilinde vatandaşların cep telefonu kamerasına su samuru takıldı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru, sahilden vatandaşların denize attığı balık ile beslendi. Suda hızla ilerleyen samurunu besleyen vatandaşın, "Gel pisi pisi, gel pisi pisi" demesi gülüşmelere sebep oldu. Suya dalıp çıkan su samuru daha sonra gözden kayboldu.

(Recep Hasırcı/İHA)

Bursa'da su samuru görüldü
Bursa'da su samuru görüldü
Bursa'da su samuru görüldü
Bursa'da su samuru görüldü
Bursa'da su samuru görüldü
Bursa'da su samuru görüldü
Bursa'da su samuru görüldü

Balık, Bursa, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'da su samuru görüldü - Son Dakika

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