SU SAMURUNUN AKINTIYA KARŞI YÜZMESİ KAMERADA - Son Dakika
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SU SAMURUNUN AKINTIYA KARŞI YÜZMESİ KAMERADA

01.07.2022 11:32
SU SAMURUNUN AKINTIYA KARŞI YÜZMESİ KAMERADA

BOLU'nun Seben ilçesindeki Aladağ Çay'ında akıntıya karşı yüzen su samuru görüntülendi.

BOLU'nun Seben ilçesindeki Aladağ Çay'ında akıntıya karşı yüzen su samuru görüntülendi.

Seben ilçesinde bulunan Aladağ Çayı'nın Seben Sanayi Sitesi yakınlarında su samuru görüldü. İlçe sakinlerinden Sefer Gökoğlu, çayda akıntıya karşı yüzen su samurunu videoya kaydetti. Su samurunun görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Görüntülerde su samurunun akıntıya karşı yüzerek, bir süre su altında kaldıktan sonra tekrar yüzeye çıkıp etrafa bakması yer aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SU SAMURUNUN AKINTIYA KARŞI YÜZMESİ KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: SU SAMURUNUN AKINTIYA KARŞI YÜZMESİ KAMERADA - Son Dakika
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