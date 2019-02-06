Su Sarnıcına Düşen At, Afad Ekiplerince Kurtarıldı

Batman
'da, Raman Dağı eteklerinde su sarnıcına düşen yılkı atı, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerince 4 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, yılkı atı, Raman Dağı eteklerindeki çöp toplama merkezi yakınlarındaki su sarnıcına düştü. Sürüsünü otlattığı sırada su sarnıcından gelen sesi fark eden çoban, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, sarnıç içerisinde gaz bulunması ihtimaline karşı havalandırma deliği açtı.
Daha sonra sarnıcın ağzını genişleten ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda yılkı atını halat yardımı ile çıkardı.
Yem ve su verilen hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.