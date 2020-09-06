Su satan çocuğa araba çarptı, vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika

Esenler'de su satmak için yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun yardımına vatandaşlar koştu.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında TEM otoyolu Esenler Yüzyıl Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir çocuk su satmak için yolun karşısına geçmek istedi. O esnada Mahmutbey istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde baygın şekilde yatan çocuğu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL