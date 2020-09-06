Su satan çocuğa araba çarptı, vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika

Su satan çocuğa araba çarptı, vatandaşlar seferber oldu

İSTANBUL - Esenler'de su satmak için yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yere düşen çocuk olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün saat 19: 00 sıralarında Tem otoyolu Esenler Yüzyıl Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir çocuk su satmak için yolun karşısına geçmek istedi. O esnada Mahmutbey istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay gelen sağlık ekipleri yerde baygın bir şekilde yatan çocuğa ilk müdaheleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.