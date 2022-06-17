Su savaşıyla bir yılın stresini attılar - Son Dakika
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Su savaşıyla bir yılın stresini attılar

17.06.2022 09:17

Su savaşıyla bir yılın stresini attılar Balıkesir Burhan Erdayı İlkokulu'nda yüzlerce öğrenci ellerinde su tabancası, şişe ve kovayla su savaşı yaparak bir eğitim öğretim yılını daha bitirmenin sevincini yaşadı.

Su savaşıyla bir yılın stresini attılar

BALIKESİR - Balıkesir Burhan Erdayı İlkokulu'nda yüzlerce öğrenci ellerinde su tabancası, şişe ve kovayla su savaşı yaparak bir eğitim öğretim yılını daha bitirmenin sevincini yaşadı. Yapılan su savaşında okul müdürü Mahmut Osta sırılsıklam oldu.

Balıkesir Burhan Erdayı İlkokulu öğrencileri, bir yılın stresini okulun bahçesinde su savaşı yaparak attı. Burhan Erdayı İlkokulu Müdürü Mahmut Osta okul bahçesinde düzenlediği etkinlikle çocukların gönlünü fethetti. Okulun sosyal medya ve duyuru panolarından yapılan "Su tabancanı, kovanı, şişeni al gel" çağrısına yüzlerce öğrenci kayıtsız kalmayarak okulun bahçesinde buluştu. Öğrencilerin kahkaha ve sevinç çığlıkları arasında su tabancalarıyla birbirini ıslattığı etkinliğe okul müdürü Mahmut Osta da bahçe hortumu ile katılarak eğlencenin dozunu yükseltti. Çocuklar ıslanma, kirlenme korkusu ve özellikle veli baskısı olmadan gönüllerince eğlendi.

Okulun bahçesindeki yer fıskiyelerinin de çalışması ile birlikte öğrenciler ellerindeki su tabancası, şişe ve kovalarla okul müdürü Osta'yı okulun bahçesinin dışına kadar kovaladı. Velilerin arasına sığınan müdür Osta, "Biz çocuklarımızın eğitimi, neşesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çok verimli bir yılı geride bıraktık. Tüm çocuklarımızın yaz tatilini de doyasıya eğlenerek ve kitap okuyarak geçirmelerini diliyorum" dedi.

Su savaşları etkinliğini çok beğenen çocuklar bu tür faaliyetlerin devam etmesini istedi.

Su savaşıyla bir yılın stresini attılar
Su savaşıyla bir yılın stresini attılar
Su savaşıyla bir yılın stresini attılar
Su savaşıyla bir yılın stresini attılar
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Kaynak: İHA

Balıkesir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su savaşıyla bir yılın stresini attılar - Son Dakika

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