SU SAYACI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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SU SAYACI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

25.03.2022 13:05

BAYRAMPAŞA'da su sayaçlarını çalan hırsız yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da su sayaçlarını çalan hırsız yakalandı.

Bayrampaşa'da faklı tarihlerde çok sayıda su sayacının çalınması üzerine polis harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. T.S. (34) isimli şüpheli 21 Mart'ta Bayrampaşa Orta Mahallede yakalandı. Önceden de benzer suçlardan kaydının olduğu ortaya çıkan şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı.

SU SAYACI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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