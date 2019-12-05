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Su sayacı çalan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta su sayacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta su sayacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes ve Egemenlik mahallelerinden 19 su sayacının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Su sayaçlarını çalan kişinin Kasım Emrah S. (43) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisler, zanlının çaldığı sayaçları hurdacı A.Ö'ye (40) sattığını belirledi. Ekiplerin hurdacıda yaptığı aramada, sayaçların parçalara ayrılarak geri dönüşüme gönderildiği tespit edildi.

Hurdacı A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hırsızlıktan sabıkası bulunan Kasım Emrah S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Su sayacı çalan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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