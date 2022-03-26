Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki - Son Dakika
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Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki

26.03.2022 12:52

Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki Mahalleli tarafından yakalanıp yola yatırılan şüpheliye yaşlı bir adam tekmeyle tepki gösterdi Antalya'da su sayacı çalan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki

Mahalleli tarafından yakalanıp yola yatırılan şüpheliye yaşlı bir adam tekmeyle tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'da su sayacı çalan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından yakalandı. Polise teslim etmek için yol ortasına yatırılan şüpheliye, daha önce kendi sayacının çalındığını ileri süren yaşlı adamın tepkisi ise dikkat çekti.

Olay, Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde sayaç taşıyan bir kişiden şüphelenip durduran çevredeki vatandaşlar, şüphelinin kaçmaya çalışması üzerine yol ortasında yere yatırdı. Polise teslim edilmek için iki vatandaşın tuttuğu şüpheliye, yaşlı bir adam, daha önce kendi sayacının çalındığını ileri sürüp tepki göstermeye başladı. Yerde yatan şüpheliye tekme atan yaşlı adamı, yanındakiler sakinleştirdi.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki
Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki
Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki
Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su sayacı çalarken yakalanan şüpheliye yaşlı adamdan tekmeli tepki - Son Dakika


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