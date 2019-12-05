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Su sayacı hırsızı tutuklandı

7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, apartmanlardan çok sayıda su sayacı çalan Kasım Emrah S. (43), polis tarafından yakalandı.

Su sayacı hırsızı tutuklandı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, apartmanlardan çok sayıda su sayacı çalan Kasım Emrah S. (43), polis tarafından yakalandı. Sayaçları hurdacıya sattığını itiraf eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Menderes Mahallesi'nde 23 Kasım'da bir inşaattaki 16 dairenin, Egemenli Mahallesi'nde 29 Kasım'da ise bir apartmanın 3 dairesinin su sayaçları çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sayaçları hırsızlıktan kaydı olan kasım Emrah S.'nin çaldığını tespit etti.Adresi belirlenen şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Kasım Emrah S: , sayaçları hurdacı A.Ö.'ye sattığını söyledi. A.Ö. ise sayaçları alıp parçalayarak geri dönüşüme gönderdiğini kaydetti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kasım Emrah S., tutuklanarak cezaevine konuldu.


Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:01 Kaynak: DHA
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