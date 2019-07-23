Son Dakika Haberleri: Su sayacı hırsızıyla apartman sakini arasındaki kovalamaca kamerada
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Su sayacı hırsızıyla apartman sakini arasındaki kovalamaca kamerada

44 dakika önce

İSTANBUL (İHA) Gaziosmanpaşa'da, farklı tarihlerde apartman dairelerindeki su sayaçlarını çalan hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı.

Su sayacı hırsızıyla apartman sakini arasındaki kovalamaca kamerada, System.String[]
İSTANBUL (İHA) Gaziosmanpaşa'da, farklı tarihlerde apartman dairelerindeki su sayaçlarını çalan hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızın apartman sakini tarafından kovalandığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde ilçedeki bazı apartman dairelerine ait 19 su sayacı, kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak günlerce faillerin izini sürdü. İncelenen bir güvenlik kamera görüntüsünde, apartman sakinine yakalanan hırsız ile vatandaş arasında yaşanan kovalamaca yer aldı. Yapılan eşkal çalışmalarında, saatleri çaldığı ileri sürülen Serkan T. (31), 21 Temmuz'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan T., emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yakalanan sayaç hırsızının, 16'sı açıktan hırsızlık, 5'i uyuşturucu ticareti ve kullanımı ve taksirle adam yaralama gibi poliste 22 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL
Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
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